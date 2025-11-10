Salzgitter Aktie war noch nie ein sicherer Hafen. die Zyklik im Stahlgeschäft ist Programm. Weshalb natürlich selbst in den Boomphasen die Bewertungskennziffern im Vergleich zu weniger volatilen Geschäftsmodellen "günstig" erscheinen. Heute macht die Salzgitter aktie einen kräftigen Sprung nach oben - im Moment mehr als 6%. Warum, könnte man fragen, steigt eine Aktie trotz Zielerreichung am unteren Ende der Prognosespanne? Weil der Markt noch Schlimmeres erwartet hatte, vielleicht. Oder weil neben der aktuellen Verluste, die wenigstens durch ein Sparprogramm reduziert werden konnten, die Zukunft ...

