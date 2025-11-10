Die Branche blickt mit Sorge auf die kommende EEG-Novelle. Enerparc-COO Stefan Müller fordert Tempo von der Politik und warnt vor einem Stillstand bei Ausschreibungen, wenn sich Gesetzgebung und EU-Genehmigung verzögern. Im pv magazine-Interview erklärt er zugleich die Strategie des Unternehmens bei Stromlieferverträgen (PPAs) und beim Batteriespeicherbau. Stefan Müller ist COO bei Enerparc. Foto: Enerparc pv magazine: Wir stehen kurz vor der heißen Runde zur nächsten EEG-Novelle. Was sollte die Politik beachten? Stefan Müller (Foto): Ich erwarte, dass die Bundesregierung die Dringlichkeit der ...

