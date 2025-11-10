Bereits 2023 hatte die Bundeswehr mit Airbus einen Rahmenvertrag über 82 Hubschrauber vom Typ H145M geschlossen. Diese Leichten Kampfhubschrauber (LKH) sollen den schwereren Kampfhubschrauber Tiger ersetzen. Nun hat die Bundesregierung fast eine Milliarde Euro im neuen Haushalt für weitere 20 Hubschrauber eingeplant. Derweil steht Airbus vor einem Umbruch. Die Bundeswehr schöpft einen vor etwa zwei Jahren mit Airbus geschlossenen Rahmenvertrag über 82 Leichte Kampfhubschrauber nun voll aus. Wie ...

