Schindellegi SZ - Zynnon lanciert Bactify, eine kostengünstige Diagnostikplattform zum Nachweis von Blutstrominfektionen. Die Plattform liefert bereits innerhalb weniger Stunden Ergebnisse. Das Unternehmen wird das neue System auf der MEDICA 2025 in Düsseldorf vorstellen. Die Schwyzer Life Sciences-Firma Zynnon AG hat die Markteinführung ihrer neuen Diagnostikplattform Bactify bekanntgegeben. Bactify verkürzt laut einer Unternehmensmitteilung den ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.