Neue Adern bestätigt: Nicola Mining weist auf Dominion-Projekt mehr als 100 g/t Gold nach

Anzeige / Werbung

Nicola Mining meldet hochgradige Proben vom Dominion Gold-Projekt: über 100 g/t Au aus fünf Quarzadern, drei neu kartiert; Großprobe und Projektskalierung für 2026 geplant.

Nicola Mining (TSX.V: NIM; Deutschland: HLIA) hat die jüngsten Analyseergebnisse vom Dominion Gold-Projekt vorgelegt. Das Unternehmen von CEO Peter Espig meldet dabei Schlitz- und Gesteinsproben aus insgesamt fünf Quarzadern, darunter drei neu entdeckte (!) Strukturen. Ziel der Kampagne war es, die an der Oberfläche freiliegenden Adern vor dem Start einer geplanten Großprobe hinsichtlich der anstehenden Gewinnung zu testen - und das war erfolgreich.

Denn wie Nicola aktuell bekannt gibt, reichen die Resultate - je nach Ader und Probenposition - bis in den dreistelligen Gramm-pro-Tonne-Bereich! Parallel dazu kündigte Nicola Mining an, sich 2026 auf die Großprobengewinnung und die Skalierung des Projekts zu konzentrieren.



Nicola Mining: Proben zeigen breite Spanne bis über 100 g/t Gold

Im Mittelpunkt der Meldung stehen Schlitzproben (Chip Samples) aus mehreren Expositionen. Für die Pit Vein weist Nicola Mining u. a. 55,172 g/t Gold, 29,25 g/t Gold und 113,512 g/t Gold aus; an weiteren Strukturen wurden 37,216 g/t Gold (16 Vein) und 9,416 g/t Gold (16 East Vein) gemessen. Dagegen ergaben West Vein und Mid West Vein in den aktuell beprobten Abschnitten geringere Werte (u. a. 0,526 g/t Gold, 0,433 g/t Gold). Das Unternehmen betont, dass diese Proben hochgradige Bereiche der Adern abbilden und nicht repräsentativ für das gesamte Materialvolumen einer Bulkprobe sind. Ein fünf Meter langer Abschnitt der Pit Vein konnte bei der jüngsten Begehung nicht beprobt werden, da er unter Wasser lag.

Nach Firmenangaben sind alle Adern in alle Richtungen offen. Die neu identifizierte 16 East Vein wurde zudem an der Oberfläche über rund 40 Meter verfolgt und bleibt ebenfalls offen. Die Ergebnisse dienen vorrangig der Zielschärfung vor dem Start derGroßprobe; die räumliche Kontinuität und Mächtigkeit der Mineralisierung soll in den nächsten Arbeitsphasen weiter untersucht werden.

Neue Aderstrukturen und Projektstatus bei Nicola Mining

Neben den bekannten Strukturen hat Nicola Mining drei neu entdeckte Adern - West Vein, Mid West Vein und 16 East Vein - kartiert. Diese Ergänzungen erweitern das Adernetz des Dominion Gold-Projekts und liefern Anhaltspunkte für weitere Testarbeiten. Laut Vereinbarung hält Nicola derzeit eine wirtschaftliche Beteiligung von 75% am Projekt und kann später 100% übernehmen.

Die Proben wurden am 6. und 7. Oktober von der Minenleitung gewonnen und als 2 - 3,5-Kilogramm schwere Mischproben entnommen. Eine zusätzlich entnommene Abraumprobe fließt nicht in die Ergebnisdarstellung ein. Laut CEO Peter Espig bestätigen die Analysen die erwarteten hohen Gehalte in einzelnen Aderabschnitten; unerwartet sei die Skalierung durch neue Aderentdeckungen gewesen. Für 2026 stellt das Management die Großprobengewinnung und die Weiterentwicklung des Projektumfangs in Aussicht.

Nächste Schritte: Bulkprobe 2026 und Anpassungen an der Aufbereitungsseite

Operativ richtet Nicola Mining den Blick auf die Großprobenkampagne 2026, mit der die metallurgische Performance, die Gehaltsvariabilität und die potenzielle Skalierung besser quantifiziert werden sollen. Parallel teilte das Unternehmen mit, Talisker Resources Inc. eine 60-Tage-Frist angezeigt zu haben; danach nimmt die Merritt-Anlage kein Erz von Talisker mehr zur Verarbeitung an. Diese Anpassung betrifft die kurzfristige Auslastung des Aufbereitungsbetriebs und kann Kapazitäten für eigene oder andere vertragliche Kampagnen freimachen.

Für das Dominion Gold-Projekt stehen als Nächstes die Priorisierung der Adern (u. a. Pit Vein und 16-Trends), die Validierung der Kontinuität über zusätzliche Expositionen sowie die Planung der Großprobe an. Die bislang ausgewiesenen hohen Gehalte einzelner Aderabschnitte und die Offenheit der Strukturen liefern den Rahmen, in dem Nicola Mining die operative Sequenz - von weiteren Oberflächenarbeiten bis zur Massenprobe - fortschreiben will.

Jetzt keine Goldinvest.de-News mehr verpassen!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Nicola Mining halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Nicola Mining zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Nicola Mining und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Nicola Miningdie GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA65405R2037