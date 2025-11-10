New York - An den US-Börsen knüpfen die Kurse am Montag mit einer Erholung an die späte Kursstabilisierung vom Freitag an. Wie schon zuvor in Asien und Europa hellten Anzeichen für eine mögliche Beendigung des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte die Stimmung auf. Der Senat votierte mit Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial legte im frühen ...

