Winterthur - Am 6. und 7. November 2025 waren die Eulachhallen Winterthur Schauplatz der Schweizer Innovationsszene. Unter dem Motto «Dare to innovate» kamen an den Startup Nights über 9'500 Teilnehmende, 150 Startups und über 70 Speakerinnen und Speaker zusammen und machten die neunte Ausgabe des grössten Startup-Events der Schweiz zu einem grossen Erfolg. Das Programm zeigte die ganze Vielfalt der Innovationslandschaft. In Keynotes, Panels und ...

