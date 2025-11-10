© Foto: DALL*E

Die US-Großbank Citigroup rechnet mit weiterem Kurspotenzial für Nvidia, wenn der Chiphersteller am 19. November seine Ergebnisse für das dritte Quartal vorlegt.Citi bekräftigte seine Kaufempfehlung für den Hersteller von Grafikprozessoren und hob das Kursziel von 210 auf 220 US-Dollar je Aktie an - was einem Aufwärtspotenzial von rund 17 Prozent entspricht. Für das abgelaufene Quartal erwartet Citi-Analyst Atif Malik einen Umsatz von 56,8 Milliarden US-Dollar, während der Konsens an der Wall Street derzeit bei 54,6 Milliarden US-Dollar liegt. "Wir haben unsere Schätzungen für das Oktoberquartal um 11 Prozent nach oben revidiert, nachdem Nvidia mit der Ankündigung, bereits 6 Millionen …