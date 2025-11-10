Der US-Pharmakonzern Pfizer Inc. hat den dramatischen Bieterkampf um das Biotech-Startup Metsera Inc. gewonnen. Nach einem hitzigen Duell mit dem dänischen Rivalen Novo Nordisk A/S akzeptierte der Vorstand von Metsera das aufgestockte Übernahmeangebot von Pfizer im Wert von bis zu 10 Milliarden US-Dollar. Die Entscheidung fiel, nachdem die US-Handelskommission FTC ungewöhnlich aktiv in den Prozess eingriff und Novo Nordisk vor kartellrechtlichen ...

