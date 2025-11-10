hier

Für autonomes Fahren braucht TESLA enorme Mengen an KI-Chips, doch die Kapazitäten bei TSMC und SAMSUNG reichen nicht aus. INTEL wird daher von Elon Musk ins Spiel gebracht. Chips made in USA für US-Autos passen in die Strategie der US-Regierung, mit INTEL die Abhängigkeit von asiatischer Fertigung zu reduzieren. Dazu muss INTEL allerdings mit den neuen 18A- und 14A-Fertigungsprozessen technologisch zu TSMC aufschließen. Ende 2026 will man bei 18A auf Branchenniveau sein. 2027 bei 14A.