Kontron Acquisition GmbH übermittelt Verlangen zur Durchführung eines Ausschlusses der Minderheitsaktionäre der KATEK SE nach Art. 9 Abs. 1 lit.c) ii) der Verordnung über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) i.V.m. § 327 a ff AktG (aktienrechtlicher Squeeze-Out) Ismaning, 10. November 2025 - Die Kontron Acquisition GmbH, eine 100%-ige mittelbare Konzerngesellschaft der Kontron AG hat heute der KATEK SE mitgeteilt, dass ihr Aktien an der Gesellschaft in Höhe von rund 96,86 % und somit mehr als 95% des Grundkapitals der Gesellschaft gehören. Die Kontron Acquisition GmbH hat heute das Verlangen an den Vorstand der Gesellschaft gerichtet, über die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre der Gesellschaft an die Kontron Acquisition GmbH gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung in einer noch einzuberufenen Hauptversammlung der Gesellschaft beschließen zu lassen (aktienrechtlicher Squeeze-Out). Die Höhe der den Minderheitsaktionären zu gewährenden Barabfindung steht noch nicht fest. Diese wird aktuell festgelegt und der Gesellschaft separat in einem konkretisierenden zweiten Verlangen der Kontron Acquisition GmbH (konkretisierendes Verlangen) mitgeteilt. Die Angemessenheit der festgelegten Barabfindung wird durch einen vom Landgericht München ausgewählten und bestellten Prüfer geprüft. Im Anschluss an den Zugang des konkretisierenden Verlangens bei der Gesellschaft wird die Gesellschaft entsprechend den gesetzlichen Vorgaben über den Zeitpunkt der Hauptversammlung informieren. Über KATEK Die KATEK Group mit Hauptsitz in Ismaning ist ein europäisches Elektronikunternehmen und versteht sich als End-to- End-Dienstleister für High- Value-Elektronik. Das Leistungsspektrum deckt den gesamten Produktlebenszyklus ab. Von der Entwicklung der Soft- und Hardware über erste Prototypen der elektronischen Baugruppen und der Fertigung bis hin zur anschließenden Begleitung des Prozesses beim Kunden, inklusive Logistik, After-Sales und Service-Leistungen. Die KATEK Group ist seit März 2024 Teil der Kontron Group. CEO ist Hannes Niederhauser. Weitere Informationen über KATEK finden Sie auf https://katek-group.com . Kontakt Leon-Philipp Kleiss

KATEK SE - Investor Relations

Tel: +43 (0) 664 60191 5153

ir@katek-group.com





Hierin enthaltene Aussagen könnten sogenannte "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie "könnte", "wird", "sollte", "plant", "erwartet", "sieht voraus", "schätzt", "glaubt", "beabsichtigt", "hat vor", "zielen" oder deren negativer Form oder entsprechenden Abwandlungen und vergleichbaren Begriffen erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und beinhalten einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten sowie andere Faktoren, durch welche die tatsächlichen Ergebnisse, Auslastungsgrade, Entwicklungen und Erfolge der Gruppe oder des Industriezweigs, in dem sie tätig ist, grundlegend anders ausfallen können als hier enthalten oder impliziert. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Die Gruppe wird die hier veröffentlichten zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen nicht aktualisieren oder überprüfen.



