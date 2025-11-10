Neuer Aufbereitungsplan soll Halleck Creek wirtschaftlich stärken

Anzeige / Werbung

American Rare Earths hat einen überarbeiteten technischen Plan zur Erzverarbeitung im Projektgebiet Halleck Creek vorgestellt. Jüngste Tests zeigen, dass künftig deutlich weniger Gestein verarbeitet werden müsste, um die gleiche oder sogar eine höhere Menge an Seltenen Erden zu gewinnen. Das Unternehmen sieht darin einen wichtigen Fortschritt auf dem Weg zu einer rentablen und nachhaltigen Produktion in den Vereinigten Staaten.

Effizienter durch neue Sortiertechnik

Im Mittelpunkt des neuen Verfahrens steht ein Gerät mit dem Namen Reflux Classifier Concentrator. Es trennt die mineralischen Bestandteile des Gesteins nach ihrer Dichte und Funktionsweise ähnlich wie ein sehr präziser Filter. Das schwere, mineralreiche Material bleibt zurück, während das leichtere und wertlose Gestein aussortiert wird.



Im Vergleich zur bisherigen Methode mit sogenannten Spiralen, bei denen das Material durch schraubenförmige Rinnen fließt, arbeitet der Reflux Classifier deutlich präziser. Nur rund vierzehn Prozent des Ausgangsmaterials müssen weiterverarbeitet werden, der Rest enthält kaum verwertbare Bestandteile und kann schon früh entfernt werden. Dadurch werden die folgenden Verarbeitungsschritte einfacher und kostengünstiger. Gleichzeitig steigt der Anteil der Seltenen Erden im verbleibenden Material, was den Energiebedarf und den Verbrauch an Chemikalien erheblich senken kann.