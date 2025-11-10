Neuer Aufbereitungsplan soll Halleck Creek wirtschaftlich stärken

Anzeige / Werbung
American Rare Earths hat einen überarbeiteten technischen Plan zur Erzverarbeitung im Projektgebiet Halleck Creek vorgestellt. Jüngste Tests zeigen, dass künftig deutlich weniger Gestein verarbeitet werden müsste, um die gleiche oder sogar eine höhere Menge an Seltenen Erden zu gewinnen. Das Unternehmen sieht darin einen wichtigen Fortschritt auf dem Weg zu einer rentablen und nachhaltigen Produktion in den Vereinigten Staaten.
American Rare Earths hat einen überarbeiteten technischen Plan zur Erzverarbeitung im Projektgebiet Halleck Creek vorgestellt. Jüngste Tests zeigen, dass künftig deutlich weniger Gestein verarbeitet werden müsste, um die gleiche oder sogar eine höhere Menge an Seltenen Erden zu gewinnen. Das Unternehmen sieht darin einen wichtigen Fortschritt auf dem Weg zu einer rentablen und nachhaltigen Produktion in den Vereinigten Staaten.
Effizienter durch neue Sortiertechnik
Im Mittelpunkt des neuen Verfahrens steht ein Gerät mit dem Namen Reflux Classifier Concentrator. Es trennt die mineralischen Bestandteile des Gesteins nach ihrer Dichte und Funktionsweise ähnlich
wie ein sehr präziser Filter. Das schwere, mineralreiche Material bleibt zurück, während das leichtere und wertlose Gestein aussortiert wird.
Im Vergleich zur bisherigen Methode mit sogenannten Spiralen, bei denen das Material durch schraubenförmige Rinnen fließt, arbeitet der Reflux Classifier deutlich präziser. Nur rund vierzehn Prozent des Ausgangsmaterials müssen weiterverarbeitet werden, der Rest enthält kaum verwertbare Bestandteile und kann schon früh entfernt werden. Dadurch werden die folgenden Verarbeitungsschritte einfacher und kostengünstiger. Gleichzeitig steigt der Anteil der Seltenen Erden im verbleibenden Material, was den Energiebedarf und den Verbrauch an Chemikalien erheblich senken kann.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)