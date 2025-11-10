Am Hauptsitz des Finanzdienstleisters MLP in Wiesloch stehen ab sofort 56 neue Ladepunkte für die Elektro- und Hybridfahrzeuge der MLP-Mitarbeitenden zur Verfügung. Installiert und in Betrieb genommen wurde die Ladeinfrastruktur von den Unternehmen MVV Enamic und Amperfied. MLP-Mitarbeitende sollen ihre Elektrofahrzeuge zu einem speziellen Tarif laden können, Details dazu nennt das Unternehmen jedoch nicht. Unklar ist auch, ob ausschließlich AC-Ladepunkte ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.