Das Energieunternehmen MVV und die Staatliche Rhein-Neckar Hafengesellschaft Mannheim planen im Mannheimer Handelshafen einen neuen Schnellladepark für E-Lkw, der auch eine Megawatt-Ladestation umfasst. Die Inbetriebnahme soll bis Anfang 2027 erfolgen. Der Standort soll sich an den Bedürfnissen der ansässigen Logistikunternehmen orientieren. "Er wird öffentlich zugänglich sein und trägt zur Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs sowie zur Weiterentwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
