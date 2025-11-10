Washington - US-Präsident Donald Trump droht Fluglotsen mit Gehaltskürzungen - und lockt gleichzeitig mit einer fünfstelligen Bonuszahlung.



"Alle Fluglotsen müssen SOFORT wieder an die Arbeit gehen", schrieb Trump am Montag auf seiner eigenen Plattform "Truth Social". "Wer das nicht tut, wird mit erheblichen Gehaltskürzungen rechnen müssen", so der US-Präsident weiter.



Andererseits werde er für diejenigen Fluglotsen, die während des Shutdowns komplett durchgearbeitet haben, einen Bonus von 10.000 US-Dollar pro Person "für herausragende Verdienste um unser Land empfehlen". Und weiter: "Mit denen, die sich nur beschwert und Urlaub genommen haben, obwohl jeder wusste, dass sie in Kürze vollständig bezahlt werden würden, bin ich NICHT ZUFRIEDEN". Diese Fluglotsen sollten seiner Ansicht nach einen negativen Eintrag in ihre Akte bekommen.



"Wenn Sie in naher Zukunft aus dem Dienst ausscheiden möchten, zögern Sie bitte nicht, dies ohne jegliche Zahlung oder Abfindung zu tun." Die entsprechenden Personen würden "schnell durch wahre Patrioten ersetzt, die mit der brandneuen, hochmodernen Ausrüstung, der besten der Welt, die wir gerade bestellen, besser umgehen werden".



Weil es im laufenden Haushaltsstreit zwischen Republikanern und Demokraten über Wochen zu keiner Einigung gekommen war, konnten viele Gehälter nicht mehr bezahlt werden. Zahlreiche Fluglotsen nahmen sich daraufhin während des sogenannten "Government Shutdown" frei oder meldeten sich krank, es kam zu zahlreichen Flugausfällen. Mittlerweile ist eine Einigung im Senat und ein Ende des Regierungsstillstandes in Aussicht.





