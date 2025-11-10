News-Feuerwerk für die Depot-2030-Aktie Samsung SDI. Nach mehreren Nachrichten zu neuen Produkten reißen Gerüchte über Kooperationen mit gewichtigen Kunden und Partnern nicht ab.Spekulation des Tages: Nvidia-Partner Samsung rückt mit dem deutschen Autobauer Mercedes näher zusammen. Bloomberg zufolge trifft der Samsung-Electronics-Chef Jay Y Lee schon in der nächsten Woche den CEO von Mercedes Benz, Ola Källenius, um "eine Zusammenarbeit", zu diskutieren. Quelle sei Yonhap News, die von diesem Gerücht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär