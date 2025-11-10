News-Feuerwerk für die Depot-2030-Aktie Samsung SDI. Nach mehreren Nachrichten zu neuen Produkten reißen Gerüchte über Kooperationen mit gewichtigen Kunden und Partnern nicht ab.Spekulation des Tages: Nvidia-Partner Samsung rückt mit dem deutschen Autobauer Mercedes näher zusammen. Bloomberg zufolge trifft der Samsung-Electronics-Chef Jay Y Lee schon in der nächsten Woche den CEO von Mercedes Benz, Ola Källenius, um "eine Zusammenarbeit", zu diskutieren. Quelle sei Yonhap News, die von diesem Gerücht ...

