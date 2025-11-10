Der personelle Aderlass bei Tesla geht weiter: Nach einer Reihe an Abgängen von Führungskräften folgt in der Nacht auf Montag zunächst Emmanuel Lamacchia, ehe auch Siddhant Awasthi seinen Rücktritt ankündigte. Beide Manager waren für zentrale Modelle des Autobauers mitverantwortlich - jedoch nicht immer ohne Probleme.Tesla verliert erneut Führungskräfte aus der zweiten Reihe. Siddhant Awasthi war seit acht Jahren bei Tesla, zuletzt verantwortlich für den kantigen Cybertruck und das Model 3. Er schrieb, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.