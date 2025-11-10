Die Aktien von Novo Nordisk gewinnen zum Wochenstart zwar aufgrund von guten Nachrichten weiter an Wert, doch die Lage beim Pharmakonzern ist weiter prekär. Das steckt dahinter. Novo Nordisk steigt aus Übernahme aus Die Aktien von Novo Nordisk weisen zum Wochenstart ein deutliches Plus aus. Hintergrund sind Nachrichten rund um die US-Biotechfirma Metsera. Hier war es zu einem Bieterstreit zwischen Pfizer und Novo Nordisk gekommen, wobei sich die ...

