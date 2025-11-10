Zürich - Die Schweizer Aktienbörse hat am Montag beflügelt von ersten Signalen für ein baldiges Ende in dem schon seit Wochen dauernden Haushaltsstreit in den USA kräftig zugelegt. Der US-Senat votierte am Sonntagabend mit Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten. Damit ist eine erste wichtige Hürde genommen. Bei einer Lösung bekämen die Anleger endlich wieder Zugang zu wichtigen Konjunkturdaten ...

