Super Micro Computer: SMCI Aktie unter Druck - Jetzt "günstig" kaufen?

Nach dem rasanten Kursanstieg im Zuge des KI-Booms steht die Aktie von Super Micro Computer (SMCI) aktuell deutlich unter Druck. Die jüngsten Zahlen zum 1. Quartal 2026 sorgten für Ernüchterung: Der Umsatz sank um 15,5 % auf 5,02 Milliarden US-Dollar, der Gewinn brach sogar um über 60 % ein. Vor allem die Margen - nun bei nur noch 9,3 % - spiegeln die Belastung durch hohe Investitionen, Preisdruck und verschobene AI-Projekte wider. Anleger reagieren nervös, da das Wachstumstempo nach Jahren der Beschleunigung erstmals ins Stocken gerät. Dennoch arbeitet Supermicro strategisch an einer Neuausrichtung: Mit der neuen Sparte Data Center Building Block Solutions will das Unternehmen vom reinen Serverhersteller zum Komplettanbieter für Rechenzentrums-Infrastruktur werden - ein Schritt, der langfristig die Abhängigkeit von Einzelaufträgen reduzieren könnte.

Trotz der aktuellen Schwäche bleibt Supermicro ein zentraler Player im globalen KI-Ökosystem. Die enge Kooperation mit NVIDIA, AMD und Intel, die modulare Serverarchitektur sowie der Fokus auf energieeffiziente "Green-IT"-Lösungen bilden ein solides Fundament für die Zukunft. Kurzfristig belasten jedoch sinkende Margen und ein verlangsamtes Wachstum den Kurs. Langfristig orientierte Anleger könnten die aktuelle Korrektur jedoch als Gelegenheit sehen, denn mit dem erwarteten Wiederanziehen der Nachfrage nach KI-Infrastruktur könnte Supermicro in den kommenden Quartalen wieder Fahrt aufnehmen - vorausgesetzt, die Margen stabilisieren sich und die Lieferketten normalisieren.

