© Foto: Algi Febri Sugita - ZUMA Press Wire

Der Einstieg von Nvidia beim finnischen Mobilfunkausrüster Nokia sorgte für den höchsten Stand seit fast 10 Jahren. Was ist bei der Aktie jetzt noch möglich? Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - Nokia Hinter dem finnischen Traditionskonzern Nokia liegt eine in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten wechselvolle Geschichte. Vom Mischkonzern wandelten sich die Finnen zur Jahrtausendwende zum Mobilfunk- und Kommunikationsgiganten. Mobiltelefone wie das Nokia 3310 waren stilbildend und prägten eine ganze Generation von Nutzerinnen und Nutzern. Das Unternehmen stieg zum größten Hersteller von mobilen Endgeräten auf. Doch der Erfolg währte nicht lange und Nokia wurde von innovativeren …