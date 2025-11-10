The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 10.11.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 10.11.2025
ISIN Name
NO0011045429 HAVILA KYSTRUTEN AS NK 1
US15643UAD63 CENTRUS ERGY 24/30 CV
US5290431015 LXP INDUSTRIAL TRUST
USL4441RAC09 GOL FINANCE 20/26 REGS
