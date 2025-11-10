Die Verschnaufpause bei den Edelmetallen ist am Montag beeindruckend beendet worden. Mit starken Intraday-Kurssprüngen kostet die Feinunze Gold am Spotmarkt wieder mehr als 4.100 Dollar, Silber überwindet wieder die 50 Dollar-Marke. Passend zum Preissprung meldete Goldminen-Riese Barrick Mining heute gut Quartalszahlen. Aber nicht nur das...Der Goldpreis ist aus seiner Herbst-Lethargie erwacht und hat am Montag kräftig zugelegt. Nach einem Start knapp unter der Marke von 4.000 US-Dollar zog der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
