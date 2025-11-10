AT&S Austria Technologie-Aktien konnten am Montag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 7,99 Prozent der Top-Performer im Austrian Traded Index. Zum Handelsende notiert die Aktie an der Wiener Börse bei 29,75 Euro, das Tageshoch hat man mit 29,90 Euro gesehen. Im laufenden Jahr steht ein Plus von knapp 150 Prozent zu Buche. Auf Sicht von drei Jahren schneidet die Aktie mit einem Kursverlust von rund 20 Prozent deutlich schlechter ab. Wenn man ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS