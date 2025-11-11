Berlin - Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Henning Otte (CDU), pocht angesichts des koalitionsinternen Ringens um den Gesetzentwurf zum neuen Wehrdienst auf einen messbaren Aufwuchs der Bundeswehr und eine schnelle Verabschiedung des Gesetzentwurfes.



"Das Gesetz muss jetzt nach gründlicher Beratung schnell verabschiedet werden", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Denn es ist von gesamtstaatlicher Bedeutung. Die Erwartungshaltung ist groß, in der Bundeswehr wie in der Gesellschaft."



"Wichtig ist, dass es schon im nächsten Jahr einen verlässlichen und messbaren Aufwuchs für die Truppe zur Verstärkung der Verteidigungsfähigkeit gibt. Die Entscheidung sollte möglichst noch in dieser Woche erfolgen", sagte Otte.





