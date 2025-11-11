Meine Kernstrategie ist und bleibt Buy-and-Hold. Und dies trifft auf den Großteil meiner Aktien im Depot zu. Ich kaufe gerne Marktführer mit einem starken Burggraben, die schon seit langer Zeit ihre hohe Qualität unter Beweis gestellt haben und durch hervorragende Kursverläufe überzeugen. Dieser Artikel ist von Nikos Deiters (21), ein Student aus Rosenheim, der von der Börse begeistert ist. Etwa 80 bis 85 Prozent des gesamten Depots rühre ich nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Tim Schäfer