Meine Kernstrategie ist und bleibt Buy-and-Hold. Und dies trifft auf den Großteil meiner Aktien im Depot zu. Ich kaufe gerne Marktführer mit einem starken Burggraben, die schon seit langer Zeit ihre hohe Qualität unter Beweis gestellt haben und durch hervorragende Kursverläufe überzeugen. Dieser Artikel ist von Nikos Deiters (21), ein Student aus Rosenheim, der von der Börse begeistert ist. Etwa 80 bis 85 Prozent des gesamten Depots rühre ich nicht ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.