© Foto: Jaque Silva - NurPhoto

Sony übertrifft im zweiten Quartal alle Erwartungen. Musik und Bildsensoren treiben den Gewinn kräftig an, sodass die Prognose erhöht wird. Die Aktie springt an der Börse Tokio zeitweise um mehr als 6 Prozent nach oben.Der japanische Elektronikkonzern Sony hat im zweiten Quartal deutlich besser abgeschnitten als erwartet und seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr kräftig angehoben. Insbesondere die Sparten Musik und Bildsensoren sorgten für den positiven Überraschungseffekt. Die Aktie reagierte mit einem Kurssprung von mehr als sechs Prozent. Sony meldete für das Quartal einen operativen Gewinn von 429 Milliarden Yen (rund 2,40 Milliarden Euro), was einem Plus von zehn Prozent gegenüber …