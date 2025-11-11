EQS-News: Medios AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
Pressemitteilung
Medios AG erzielt kräftiges Wachstum von Ergebnis und Ergebnismarge im Neunmonatszeitraum 2025
Berlin, 11. November 2025 - Die Medios-Gruppe ("Medios" oder "das Unternehmen"), ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa, hat sich im Zeitraum von Januar bis September 2025 erneut sehr positiv entwickelt und bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr. Die Umsatzerlöse stiegen im Neunmonatszeitraum (9M) um 9,2 % auf 1.530,0 Mio. €. Das EBITDA pre1 erhöhte sich erneut überproportional um 26,1 % auf 70,4 Mio. €. Das organische EBITDA-pre1-Wachstum betrug dabei 5,1 %. Die EBITDA-pre1-Marge verbesserte sich infolgedessen um 0,6 Prozentpunkte auf 4,6 %. Das Konzernergebnis nach Ertragssteuern verdoppelte sich nahezu auf 19,9 Mio. € (9M 2024: 10,4 Mio. €). Damit stieg das Ergebnis je Aktie auf 0,79 € (9M 2024: 0,43€). Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit nahm ebenfalls deutlich zu auf 52,7 Mio. € (9M 2024: 27,6 Mio. €).
Der Geschäftsbereich Patientenindividuelle Therapien verzeichnete von Januar bis September 2025 eine Steigerung des Umsatzes um 2,7 % auf 166,0 Mio. €. Das EBITDA pre1 des Geschäftsbereichs erhöhte sich um 8,4 % auf 18,1 Mio. €, was aus einem starken organischen Wachstum sowie aus einem weiter optimierten Produktmix resultierte.
Der Geschäftsbereich International Business erzielte im Neunmonatszeitraum 2025 einen Umsatz von 124,2 Mio. € (Juni bis September 2024: 47,3 Mio. €). Der Geschäftsbereich leistete einen EBITDA-pre1-Beitrag in Höhe von 22,0 Mio. € (Juni bis September 2024: 9,8 Mio. €).
-------------------
Über Medios AG
Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und sind im Auswahlindex SDAX gelistet.
www.medios.group
Mehr Informationen zum Thema Individualmedizin: https://app.medios.group/individualmedizin
Kontakt
Disclaimer
11.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Medios AG
|Heidestraße 9
|10557 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 30 232 566 - 800
|Fax:
|+49 30 232 566 - 801
|E-Mail:
|ir@medios.group
|Internet:
|www.medios.group
|ISIN:
|DE000A1MMCC8
|WKN:
|A1MMCC
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2227234
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2227234 11.11.2025 CET/CEST