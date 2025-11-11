NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BASF von 45 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die erhöhten Investitionen und die zyklisch schwachen operativen Bedingungen überschatteten die Gewinn- und Barmittelgenerierung des Chemiekonzerns, schrieb Chris Counihan in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Letztere nähere sich allerdings dem Tiefpunkt. Die Veräußerung von Aktivitäten beschleunige zudem den Schuldenabbau und bringe Aktienrückkäufe. Dank historisch hoher Ausschüttungen biete die Bewertung Unterstützung. Das neue Kursziel gehe auf seine gesenkten operativen Ergebnisprognosen (Ebitda) aufgrund des Verkaufs des Lackgeschäfts zurück./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 14:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



