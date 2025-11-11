EQS-News: hGears AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

hGears AG Konzern: Struktur- und Kostenmaßnahmen stützen Profitabilität, erwartungsgemäß schwache Umsatzentwicklung im dritten Quartal



11.11.2025 / 07:30 CET/CEST

hGears AG Konzern: Struktur- und Kostenmaßnahmen stützen Profitabilität, erwartungsgemäß schwache Umsatzentwicklung im dritten Quartal HIGHLIGHTS IN DEN ERSTEN 9 MONATEN 2025 Konzernumsatz mit EUR 69,8 Mio. um 3,8 % niedriger als im Vorjahr

Die positive Umsatzentwicklung von [e]-Mobility und e-Tools konnten die erwartete Schwäche von e-Bike nicht vollständig kompensieren

Bereinigter Bruttogewinn wegen mangelnder Volumina und Produktmix bei EUR 31,8 Mio., Marge von 45,6 % auf dem Niveau Halbjahr 2025

Das bereinigte EBITDA stieg gegenüber dem Vorjahr dank Struktur- und Sparmaßnahmen um EUR 0,5 Mio. auf EUR 0,9 Mio.

Damit erreichte die bereinigte EBITDA-Marge 1,3 % (0,6 % im Vorjahr).

Eigenkapitalquote von 45,1 % und einer Nettoverschuldung von EUR 17,2 Mio.

hGears bestätigt den am 23. Oktober angehobenen Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 Schramberg, den 11. November 2025 - Die hGears AG erwirtschaftete in den ersten neun Monaten 2025 einen Konzernumsatz von EUR 69,8 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von EUR 0,9 Mio. Die gute Entwicklung von e-Tools und [e]-Mobility konnte in den ersten neun Monaten 2025 die erwartete Schwäche im Bereich e-Bike weitgehend, aber nicht vollständig ausgleichen. hGears war mit einem volatilen Marktumfeld konfrontiert, das weiterhin durch geopolitische und handelspolitische Spannungen sowie durch die angedrohten und verhängten Zölle der US-Regierung geprägt war und sich negativ auf die Konsumentenstimmung auswirkte. Trotz der anhaltenden Herausforderungen in der Automobilindustrie zeigte sich [e]-Mobility dank des Fokus auf Premium- und Luxusfahrzeuge sehr resilient. Der Geschäftsbereich steigerte in den ersten neun Monaten des Jahres den Umsatz um 4,1 % auf EUR 35,2 Mio. Auch die Umsätze des Geschäftsbereichs e-Tools konnten gesteigert werden und lagen in den ersten neun Monaten 2025 mit EUR 26,2 Mio. um 9,0 % über dem Vorjahreswert. Der Bereich e-Bike entwickelte sich im Rahmen der Erwartungen und verzeichnete in den ersten neun Monaten 2025 einen Umsatzrückgang von 42,7 % auf EUR 8,2 Mio. Der weiterhin anhaltende Lagerabbau in allen Vertriebskanälen der Fahrradindustrie führte zu dem erheblichen Umsatzrückgang. Der bereinigte Bruttogewinn belief sich in den ersten neun Monaten 2025 auf EUR 31,8 Mio., was einer bereinigten Bruttomarge von 45,6 % entspricht. Die Bruttomarge blieb trotz des fehlenden Operational Leverage und des verschlechterten Produktmixes im dritten Quartal 2025 stabil auf dem Niveau des ersten Halbjahres. Der absolute Rückgang des bereinigten Bruttogewinns um EUR 1,9 Mio. gegenüber dem Vorjahreszeitraum konnte durch Strukturanpassungen und fortlaufende Kosteneinsparungen mehr als ausgeglichen werden. Infolgedessen erhöhte sich das bereinigte EBITDA in den ersten neun Monaten 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um EUR 0,5 Mio. auf EUR 0,9 Mio., was einer bereinigten EBITDA-Marge von 1,3 % entspricht. Die Bilanz von hGears bleibt solide, mit einer Eigenkapitalquote von 45,1 %, liquiden Mitteln von EUR 8,7 Mio. und einer Nettoverschuldung von EUR 17,2 Mio. Sven Arend, CEO von hGears: "Die vorgezogenen Umsätze, die sich im ersten Halbjahr positiv ausgewirkt hatten, fehlten wie erwartet im dritten Quartal 2025. Trotz des negativen Einflusses des weiteren deutlichen Rückgangs des e-Bike Geschäfts auf den Produktmix ist es uns dank umfassender Strukturanpassungen und konsequenter Sparmaßnahmen gelungen, in den ersten neun Monaten 2025 das EBITDA gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu steigern. Dies unterstreicht die Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen und unterstützt unser Bestreben, die Liquidität zu sichern. Wir gehen davon aus, dass die Talsohle erreicht ist, während sich im e-Bike Geschäft erste, wenn auch noch sehr verhaltene, Anzeichen einer möglichen Stabilisierung abzeichnen." ÜBERSICHT 9M 2025 ZAHLEN Konzernzahlen (in EUR Mio.) 9M 2025 9M 2024 ? Umsatz 69,8 72,6 -3,8 % Bereinigter Bruttogewinn 31,8 33,7 - 5,7 % Bereinigte Bruttomarge 45,6 % 46,5 % - 90 bps Bereinigtes EBITDA 0,9 0,4 + 113,2 % Bereinigte EBITDA-Marge 1,3 % 0,6 % + 70 bps Umsatz nach Geschäftsbereichen (in EUR Mio.) 9M 2025 9M 2024 ? e-Bike 8,2 14,3 - 42,7 % [e]-Mobility 35,2 33,8 + 4,1 % e-Tools 26,2 24,0 + 9,0 %

Bitte beachten: Die Zahlen können gerundet sein. AUSBLICK hGears bestätigt den am 23. Oktober 2025 angehobenen Ausblick für das Geschäftsjahr 2025. Vor dem Hintergrund anhaltender konjunktureller sowie geo- und wirtschaftspolitischer Herausforderungen auf den internationalen Märkten erwartet der Vorstand von hGears: Konzernumsatz von EUR 87 - 90 Mio.

Bereinigtes EBITDA von minus EUR 1 bis plus EUR 1 Mio.

Negativer freier Cashflow minus EUR 2 bis EUR 0 Mio. Kontakt hGears AG Christian Weiz Brambach 38 78713 Schramberg T: +49 (7422) 566 222 E: christian.weiz@hgears.com

Über hGears hGears ist ein globaler Hersteller von funktionskritischen Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten mit Schwerpunkt auf Produkten für e-Mobilität. Die Produkte umfassen Zahnräder, Wellen und andere funktionskritische Komponenten, die in elektrischen Antriebssystemen für e-Bikes sowie in Elektro- und Hybridfahrzeugen (EHV) eingesetzt werden. Im Bereich e-Bikes ist die hGears AG europäischer Marktführer bei der Lieferung von Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten. Damit ist das Unternehmen gut aufgestellt, um von den wachsenden Endmärkten für e-Bikes und EHVs zu profitieren. hGears hat drei verschiedene Geschäftsbereiche, für die es Hochpräzisionskomponenten entwickelt und fertigt: e-Bike, [e]-Mobility (d. h. für Premium- und Luxusautos, EHVs und Powersports-Fahrzeuge) und e-Tools. hGears vereint über 65 Jahre Erfahrung in hochentwickelter zerspanender Stahlverarbeitung und modernster Sintermetallproduktion. Damit ist es eines der wenigen Unternehmen weltweit, das seinen Kunden beide Verfahren anbieten kann. In seiner Rolle als Co-Entwickler arbeitet hGears mit seinen Kunden in der Komponentenentwicklung zusammen, um technologisch optimale Lösungen zu finden, die den jeweiligen Kundenspezifikationen entsprechen. hGears' Blue-Chip-Kundenstamm umfasst eine Reihe von großen Zulieferern (Tier 1) sowie Erstausrüstern (OEMs). Das Unternehmen profitiert von langjährigen, stabilen und nachhaltigen Beziehungen zu seinen Kunden, wobei viele Schlüsselkunden bereits seit über 15 Jahren beliefert werden. hGears hat seinen Hauptsitz in Schramberg (Deutschland) und agiert weltweit mit Produktionsstätten in Schramberg (Deutschland), Padua (Italien) und Suzhou (China). Besuchen Sie hGears im Internet unter: www.hgears.com



