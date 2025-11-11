Der Getriebespezialist kämpft mit Gegenwind. hGears AG (ISIN: DE000A3CMGN3) hat in den ersten neun Monaten 2025 einen Umsatzrückgang von 3,8 Prozent auf 69,8 Millionen Euro hinnehmen müssen. Während die Geschäftsbereiche e-Mobility und e-Tools wuchsen, belastete der erwartete Einbruch im e-Bike-Segment die Gesamtentwicklung deutlich. Das bereinigte EBITDA stieg jedoch dank konsequenter Struktur- und Sparmaßnahmen um 0,5 Millionen Euro auf 0,9 Millionen Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich von 0,6 auf 1,3 Prozent. Dies zeigt, dass das Management trotz widriger Marktbedingungen die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
