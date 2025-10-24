hGears (ISIN DE000A3CMGN3) hat die Prognose für 2025 angehoben und könnte damit erstmals seit Langem wieder ein positives EBITDA erreichen. Der Umsatz soll am oberen Ende der Spanne bei 87 bis 90 Millionen Euro liegen. Das bereinigte EBITDA wird nun zwischen minus einem und plus einem Million Euro erwartet. Vorher lag die Prognose bei minus vier bis minus einer Million. Operative Maßnahmen zeigen Wirkung: Die Verbesserung kommt nicht von ungefähr. Das Unternehmen hat operative Maßnahmen umgesetzt, die nun greifen. Zudem zeigen sich die Auftragsindikatoren besser als erwartet. Das deutet darauf ...

