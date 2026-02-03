EQS-Ad-hoc: hGears AG / Schlagwort(e): Sonstiges

hGears AG Konzern: Vorläufiger Umsatz und bereinigtes EBITDA 2025 leicht über Prognose des Vorstands; Free Cashflow von Umgliederungseffekt beeinflusst



hGears AG Konzern: Vorläufiger Umsatz und bereinigtes EBITDA 2025 leicht über Prognose des Vorstands; Free Cashflow von Umgliederungseffekt beeinflusst VORLÄUFIGE ERGEBNISSE FÜR DAS GESAMTJAHR 2025 Vorläufiger Konzernumsatz 2025 EUR 91,6 Mio.

Vorläufiges bereinigtes EBITDA 2025 EUR 1,4 Mio.

Vorläufiger negativer Free Cashflow 2025 EUR -3,3 Mio. Schramberg, 3. Februar 2026 - Der hGears-Konzern hat im Geschäftsjahr 2025 Ergebnisse erzielt, die insgesamt leicht über den Erwartungen des Vorstands und der Prognose liegen. Die Gruppe hat einen Umsatz von EUR 91,6 Mio. erwirtschaftet und lag damit um EUR 1,6 Mio. über der oberen Grenze der Prognose von EUR 87 - 90 Mio. Dabei entwickelten sich die Geschäftsbereiche [e]-Mobility und e-Tools besser als erwartet und konnten die weiterhin verhaltene Marktentwicklung im Geschäftsbereich e-Bike teilweise kompensieren. Die umgesetzten Struktur- und Effizienzmaßnahmen ermöglichten hGears 2025 trotz geringerer Volumina und Umsätze im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung des bereinigten EBITDA, das mit EUR 1,4 Mio. ebenfalls über der Prognose von minus EUR 1 Mio. bis plus EUR 1 Mio. lag. Eine rechnungslegungsbedingte Umgliederung von EUR 2,1 Mio. von den Investitions- in die Finanzierungsaktivitäten wirkte sich auf den Free Cashflow des hGears-Konzerns aus. Infolgedessen belief sich der Free Cashflow auf minus EUR 3,3 Mio. und lag damit unter der Prognose von minus EUR 2 bis EUR 0 Mio. Die Umgliederung hatte jedoch keinen Effekt auf den Netto-Cashflow, und die liquiden Mittel betrugen zum Jahresende EUR 8,7 Mio., womit sie leicht über den Erwartungen des Vorstands lagen. Der Vertrag von Sven Arend, Vorsitzender des Vorstands, wurde um weitere 3 Jahre verlängert. Am Mittwoch, den 25. März 2026, um 7:30 Uhr MEZ, wird das Unternehmen seinen vollständigen Geschäftsbericht 2025 veröffentlichen und danach einen Live-Webcast mit dem Vorstand veranstalten. Kontakt Christian Weiz Head of Investor Relations hGears AG Brambach 38 78713 Schramberg T: +49 (7422) 566 222 E: christian.weiz@hgears.com Über hGears hGears ist ein globaler Hersteller von funktionskritischen Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten mit Schwerpunkt auf Produkten für e-Mobilität. Die Produkte umfassen Zahnräder, Wellen und andere funktionskritische Komponenten, die in elektrischen Antriebssystemen für e-Bikes sowie in Elektro- und Hybridfahrzeugen (EHV) eingesetzt werden. Im Bereich e-Bikes ist die hGears AG europäischer Marktführer bei der Lieferung von Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten. Damit ist das Unternehmen gut aufgestellt, um von den wachsenden Endmärkten für e-Bikes und EHVs zu profitieren. hGears hat drei verschiedene Geschäftsbereiche, für die es Hochpräzisionskomponenten entwickelt und fertigt: e-Bike, [e]-Mobility (d. h. für Premium- und Luxusautos, EHVs und Powersports-Fahrzeuge) und e-Tools. hGears vereint über 65 Jahre Erfahrung in hochentwickelter zerspanender Stahlverarbeitung und modernster Sintermetallproduktion. Damit ist es eines der wenigen Unternehmen weltweit, das seinen Kunden beide Verfahren anbieten kann. In seiner Rolle als Co-Entwickler arbeitet hGears mit seinen Kunden in der Komponentenentwicklung zusammen, um technologisch optimale Lösungen zu finden, die den jeweiligen Kundenspezifikationen entsprechen. hGears' Blue-Chip-Kundenstamm umfasst eine Reihe von großen Zulieferern (Tier 1) sowie Erstausrüstern (OEMs). Das Unternehmen profitiert von langjährigen, stabilen und nachhaltigen Beziehungen zu seinen Kunden, wobei viele Schlüsselkunden bereits seit über 15 Jahren beliefert werden. hGears hat seinen Hauptsitz in Schramberg (Deutschland) und agiert weltweit mit Produktionsstätten in Schramberg (Deutschland), Padua (Italien) und Suzhou (China). Besuchen Sie hGears im Internet unter: www.hgears.com



