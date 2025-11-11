Matador Secondary Private Equity AG
Sarnen, 11. November 2025 - Der sehr robuste M&A-Markt in den USA, insbesondere im Bereich Small- und Mid Buyout Private Equity, sorgt weiterhin für viele Transaktionen und Rückflüsse (rund 2,8 Mio. USD im Q3), was im dritten Quartal 2025 zu einem deutlich positiven Cashflow aus dem Private Equity Portfolio (rund 1,6 Mio. USD) führte. Ein eindrucksvolles Beispiel liefert Knightsbridge, die zweitgrößte Position im Portfolio der Matador: Im Q3 wurden insgesamt 57 Exits realisiert, davon 45 M&A-Transaktionen und 12 IPOs wie z.B. Circle Internet Group oder eToro. Der NAV des Private Equity Portfolio stieg allein im Q3 2025 um rund 4,2%.
Die auf Secondary Private Equity fokussierte Investitionsstrategie der Matador beweist weiterhin ihre strategische Stärke der Diversifikation. Aktuelle Portfolioanalysen - insbesondere von RCP Advisors, der größten Position im Portfolio - zeigen: Nur 17% der Portfoliounternehmen sind direkt negativ von den US-Zöllen betroffen, währende gleichzeitig nahezu ebenso viele Portfoliounternehmen von der "America First"-Politik zur Stärkung der US-Wirtschaft profitieren.
Über die Matador Secondary Private Equity AG:
Die Matador Secondary Private Equity AG (CH0042797206) mit Sitz in der Schweiz ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Branchen, Regionen und Wirtschaftszyklen breit diversifiziertes Private Equity Portfolio aufgebaut hat. Die Aktie der Matador ist sowohl an der Heimatbörse in der Schweiz als auch in Deutschland über XETRA, Frankfurt und Stuttgart handelbar.
Kontakt:
Matador Secondary Private Equity AG
Tel: +41 41 662-1062
Email: ir@matador.ch
www.matador.ch
