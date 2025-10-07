Nach Darstellung von SMC-Research lagen die Fondserträge von Matador Secondary Private Equity wegen einer temporären Schwächephase des Private-Equity-Marktes im zweiten Quartal auf Halbjahressicht lediglich auf Vorjahresniveau. Nach Einschätzung von SMC-Analyst Holger Steffen deuten eine Marktbelebung und positive Unternehmensnachrichten aber eine positivere Entwicklung für das zweite Halbjahr an, so dass er das Kursziel für die Aktie leicht angehoben hat.

Eine Schwächephase im Private-Equity-Markt mit temporär rückläufigen Bewertungen habe sich im zweiten Quartal auch negativ auf die Zahlen der Secondary-Fonds ausgewirkt, deren Anteile Matador halte. Im ersten Halbjahr haben die Fondserträge daher mit rund 3 Mio. CHF "nur" in etwa auf dem Vorjahresniveau gelegen. Das Nettoergebnis sei mit -5,3 Mio. CHF sogar deutlich negativ ausgefallen, da nicht-liquiditätswirksame Währungsverluste für eine Belastung von -6,9 Mio. CHF gesorgt haben. Diese Komponente fluktuiere stark - im ersten Halbjahr 2024 seien noch Währungsgewinne von 3,4 Mio. CHF und damit ein Halbjahresergebnis von 4,7 Mio. CHF verbucht worden.

Für das zweite Halbjahr 2025 zeichne sich schon jetzt eine positive Entwicklung der Fondserträge ab. Insbesondere Engagements im Tech-Sektor zeigen derzeit eine starke Performance. Anfang August habe das Unternehmen gemeldet, das zwei Fonds Teile ihrer Portfolios mit hohem Gewinn veräußert haben.

Nach der Aktualisierung der Analysten-Schätzungen sei ihr Kursziel von zuvor (umgerechnet) 5,00 Euro auf 5,10 Euro gestiegen und biete damit ein Aufwärtspotenzial von rund 13 Prozent, was auch der von ihnen unterstellten Rendite aus den Secondary-Investments entspreche. Auf der Basis bestätigen die Analysten ihr "Buy"-Urteil.

