Matador Secondary Private Equity AG / Schlagwort(e): Private Equity/Personalie

Matador Secondary Private Equity AG: Ernennung von Alexander Lachmann zum Chief Financial Officer (CFO)



28.08.2025 / 07:00 CET/CEST





Corporate News

Ernennung von Alexander Lachmann zum Chief Financial Officer (CFO)

Sarnen, 28. August 2025 - Die Matador Secondary Private Equity AG gibt heute die Ernennung von Alexander Lachmann zum Chief Financial Officer (CFO) bekannt. Er wird seine Management Tätigkeit zum 1. September 2025 beginnen. Herr Lachmann verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Investment Banking.

"Mit Herrn Lachmann gewinnen wir einen ausgewiesenen Finanz- und Kapitalmarktexperten, der das zukünftige Wachstum der Matador Secondary Private Equity AG forcieren wird." so Dr. Florian Dillinger, Verwaltungsratspräsident der Matador Secondary Private Equity AG. "Wir freuen uns, Herrn Lachmann im Team begrüßen zu können."

Über die Matador Secondary Private Equity AG:

Die Matador (CH0042797206) mit Sitz in der Schweiz ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Branchen, Regionen und Wirtschaftszyklen breit diversifiziertes Private Equity Portfolio aufgebaut hat. Die Aktie der Matador ist sowohl an der Heimatbörse in der Schweiz als auch in Deutschland über Frankfurt/XETRA handelbar.

Kontakt:

Matador Secondary Private Equity AG

Tel: +41/662)1062

Email: office@matador.ch

www.matador.ch

