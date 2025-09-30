Matador Secondary Private Equity AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Private Equity

Matador Secondary Private Equity AG - Halbjahresbericht 2025



30.09.2025 / 07:00 CET/CEST





Ad hoc-Mitteilung gemäss Ziff. 16 Kotierungsreglements der BX Swiss Matador Secondary Private Equity AG - Halbjahresbericht 2025 Währungsbereinigtes Halbjahresergebnis steigt im Jahresvergleich um 23% auf 1,62 Mio. CHF

Erfolg aus dem Private-Equity-Portfolio beläuft sich auf 2,98 Mio. CHF

Schwacher USD belastet das ausgewiesene Halbjahresergebnis Sarnen, 30. September 2025 - Die Matador Secondary Private Equity AG erzielte im ersten Halbjahr 2025 ein währungsbereinigtes Ergebnis von 1,62 Mio. CHF, gegenüber 1,32 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum. Der Buchwert des Private-Equity-Portfolios setzte seinen stabilen Wachstumskurs fort und stieg im selben Zeitraum um 2,98 Mio. CHF, nach einem Zuwachs von 3,12 Mio. CHF im ersten Halbjahr 2024. Der starke Rückgang des USD gegenüber dem CHF im ersten Halbjahr 2025 führte zu einem berichteten Verlust von 5,3 Mio. CHF. Dieser Währungseffekt hat jedoch nur einen begrenzten Einfluss auf den Cashflow des Unternehmens. Im Vordergrund steht weiterhin die aktive Investitionstätigkeit in das Portfolio mit einem Volumen von über 4 Mio. CHF, die größtenteils durch erhaltene Ausschüttungen finanziert werden konnte. Insgesamt ergibt sich ein nahezu ausgeglichener Free Cash Flow (FCF) von -0,5 Mio. CHF. Die Matador Secondary Private Equity AG ist über 22 Private-Equity-Fonds breit diversifiziert und indirekt an über 1.000 Unternehmen beteiligt. Die Portfolio-Performance der vergangenen Jahre unterstreicht eindrucksvoll, dass sich mit unserer Secondary Private Equity Strategie auch in herausfordernden Marktphasen stabile und weitgehend unkorrelierte Renditen erzielen lassen. Vor diesem Hintergrund blickt Matador optimistisch auf das Geschäftsjahr 2025 und erwartet erneut ein erfolgreiches Ergebnis. Bei zukünftigen Neuinvestitionen werden wir unsere bewährte Strategie fortführen, erzielte Gewinne gezielt reinvestieren und unser Portfolio kontinuierlich weiter ausbauen. Die nachhaltige Finanzierung der Gesellschaft bleibt dabei ein zentrales Anliegen und hat höchste Priorität. Private Equity ist Eigenkapital, das Unternehmen von Investoren zur Verfügung gestellt wird. Im Gegensatz zur klassischen Kreditvergabe durch Banken, beteiligt sich ein Investor direkt an den Unternehmen, um deren Entwicklung aktiv zu unterstützen und am Erfolg teilzuhaben. Über die Matador Secondary Private Equity AG Die Matador Secondary Private Equity AG (ISIN: CH0042797206) mit Sitz in der Schweiz ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments. Durch diese Anlagestrategie hat die Gesellschaft ein breit diversifiziertes Portfolio aufgebaut - gestreut über Branchen, Regionen und Wirtschaftszyklen. Seit über 20 Jahren erzielt Matador mit ihrem Private-Equity-Portfolio eine durchschnittliche jährliche Rendite von rund 12%. Die Aktie der Matador ist sowohl an der Heimatbörse in der Schweiz als auch in Deutschland über Frankfurt/XETRA handelbar.

Kontakt Matador Secondary Private Equity AG Tel: +41 41 662 1062 Email: office@matador.ch www.matador.ch Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Ad hoc-Mitteilung gemäss Ziff. 16 Kotierungsreglements der BX Swiss _20250930_Matador Secondary Private Equity AG - Halbjahresbericht 2025





Ende der Medienmitteilungen

