K+S hat im dritten Quartal von höheren Preisen für margenstarke Produkte profitiert. Trotz eines rückläufigen Absatzes infolge von Wartungsarbeiten konnte der Umsatz leicht um 1,5 Prozent auf 879 Millionen Euro zulegen. Das operative Ergebnis (EBITDA) stieg sogar deutlich um rund zwei Drittel auf 111 Millionen Euro - etwas über den Analystenschätzungen.Im Geschäft mit landwirtschaftlichen Düngemitteln halfen moderate Preiserhöhungen in Europa und Übersee. Der Bereich Industrie, der unter anderem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
