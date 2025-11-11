Wallisellen - Auch in diesem Jahr hat Cisco im Rahmen des Cisco Partner Summits seine Partner geehrt. Eine Woche vor dem globalen Event wurden in insgesamt 18 Kategorien bereits die Schweizer Partner für ihre Leistungen im Geschäftsjahr 2025 mit den «Cisco Swiss Partner Awards» ausgezeichnet. Während viele Partner herausragende Leistungen erbracht haben, stachen in diesem Jahr einige Partner wie die Swisscom und Netcloud besonders hervor. «Ciscos ...

