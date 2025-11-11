New York/Zürich/Bern - Die Schweiz steht im Zollstreit mit den USA angeblich kurz vor einem Deal. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag meldete, zeichnet sich in den Verhandlungen der beiden Länder eine Einigung ab. Diese könnte in den nächsten zwei Wochen erzielt werden, hiess es. Das Abkommen beinhalte eine Senkung des derzeitigen US-Zolltarifs auf die Einfuhr von zahlreichen Schweizer Gütern auf 15 Prozent, schrieb die US-Wirtschaftsnachrichtenagentur ...

