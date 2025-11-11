Kupfer-Rally: $5,10/lb - Vizsla Copper steht bereit, davon zu profitieren

Anzeige / Werbung

Wir erleben einen historischen Kupfer-BOOM.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Vizsla Copper Corp. veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser,

wir erleben einen historischen Kupfer-BOOM.

Kupfer hat soeben die Marke von $5,10 USD/lb durchbrochen - ein Preisniveau, das nur knapp unter dem Allzeithoch von $5,80 im Juli 2025 liegt. Die Märkte sind in Aufruhr, und das aus gutem Grund:

Kupfer ist das Rückgrat der globalen Elektrifizierung.

Ohne Kupfer: keine Stromnetze, keine Rechenzentren, keine Energiewende.

Und jetzt - unter Trumps neuen Zöllen - ist kanadisches Kupfer strategisch wichtiger denn je.



Während viele Investoren auf Gold fokussiert sind, fliegt Kupfer noch immer unter dem Radar. Doch das ändert sich. Schnell.

Kanadas Kupfer-Comeback beginnt in British Columbia

Ein umfassender Bloomberg-Bericht hebt hervor, was Brancheninsider längst wissen: Kanada erlebt eine Renaissance im Kupferbergbau.

Pierre Gratton, CEO der Mining Association of Canada, spricht Klartext:

"Ich erwarte, dass Kupfer in den kommenden Jahren ein großes Comeback erlebt."

Nachdem die Produktion im letzten Jahrzehnt rückläufig war, wächst sie nun wieder: +6,2% mehr gefördertes Kupfer seit 2023.

Und British Columbia ist der Dreh- und Angelpunkt.

Teck Resources erweitert die Lebensdauer seiner Highland Valley-Mine bis mindestens 2046.

erweitert die Lebensdauer seiner Highland Valley-Mine bis mindestens 2046. Newmonts Red Chris Expansion könnte die nationale Kupferproduktion bis 2030 um 15% steigern.

könnte die nationale Kupferproduktion bis 2030 um 15% steigern. New Afton (New Gold) peilt jährlich 45.000 Tonnen an.

peilt jährlich 45.000 Tonnen an. McIlvenna Bay (Foran Mining) geht 2026 in Produktion.

geht 2026 in Produktion. Und auf dem Radar: Troilus, Yellowhead, Kemess, Casino, Galore Creek, Schaft Creek.

Fazit: Kupfer ist nicht nur zurück - es wird zur Priorität auf höchster Regierungsebene.

Aber das hier ist nicht 2010. Es ist GRÖSSER.

Der Kupfer-Bullenmarkt der 2010er wurde von Chinas Urbanisierung getrieben.

Der heutige wird angetrieben von:

KI-Infrastruktur

Megaprojekten im Rechenzentrumsausbau

Netzinstabilität & Stromengpässen

Neuordnung westlicher Lieferketten

Verteidigungsstrategien der NATO-Staaten

Und mit Trumps Zollpolitik 2025 wurde es offiziell:

Veredeltes Kupfer aus China ist ein Risiko.

Kanadisches Konzentrat dagegen ist zollfrei - und damit im Vorteil.

Vizsla Copper: Die nächste potenzielle Erfolgsgeschichte aus British Columbia

Mitten in diesem geopolitischen und rohstoffstrategischen Umbruch befindet sich Vizsla Copper (WKN: A3DZZR | Symbol: 97E0) - ein aufstrebendes Explorationsunternehmen mit dem wohl vielversprechendsten unerschlossenen Kupfer-Gold-Vorkommen in Westkanada.

Das Poplar-Projekt ist der ganze Stolz des Unternehmens:

Lage: 100% im Besitz, Straßen- und Stromnetz direkt am Projekt.

100% im Besitz, Straßen- und Stromnetz direkt am Projekt. Ressourcengröße: 152,3 Mio. Tonnen @ 0,32% Cu, 0,009% Mo, 0,09?g/t Au & 1,39?g/t Ag (Indicated).

152,3 Mio. Tonnen @ 0,32% Cu, 0,009% Mo, 0,09?g/t Au & 1,39?g/t Ag (Indicated). Bohrerfolge 2025: 345,3 m @ 0,43% CuEq innerhalb von 499,3 m kontinuierlicher Mineralisierung.

345,3 m @ 0,43% CuEq innerhalb von 499,3 m kontinuierlicher Mineralisierung. Neueste Entdeckung (Juli 2025): Eine 3 Kilometer lange Kupfer-in-Boden-Anomalie bei "Thira", ein potenzieller "neuer Porphyr-Gürtel".

Eine 3 Kilometer lange Kupfer-in-Boden-Anomalie bei "Thira", ein potenzieller "neuer Porphyr-Gürtel". Gebiet: British Columbia - exakt dort, wo laut Bloomberg die nächste Kupferwelle beginnt.

Und jetzt, mit Kupfer über $5,10 und strukturellem Angebotsdefizit, steigt der Druck:

Wer wird die nächsten Milliarden-Tonnen-Projekte entwickeln?

Vergleiche sprechen Bände:

Unternehmen Börsenwert (CAD) Jurisdiktion Hauptprojekt Status Western Copper & Gold ~$600 Mio Yukon, Kanada Casino Entwicklungsstadium NorthIsle Copper & Gold ~$500 Mio BC, Kanada North Island PEA abgeschlossen Vizsla Copper ~$30 Mio BC, Kanada Poplar Wachstumsphase / Entdeckung

Der Bewertungsabschlag ist klar. Und genau das ist die Chance.

Das Vizsla-Leadership: Erfahrung, die Kapital anzieht

An der Spitze: Craig Parry, einer der einflussreichsten Rohstoffunternehmer Kanadas. Er ist Lead Director bei Vizsla Copper - und gleichzeitig Chairman bei:

Skeena Resources (TSX: SKE) - $3?Mrd. Kupfer/Gold-Player

- $3?Mrd. Kupfer/Gold-Player IsoEnergy (TSX-V: ISO) - $750?M Uran-Pureplay

- $750?M Uran-Pureplay Vizsla Silver (NYSE: VZLA) - +$2?Mrd. Silberexplorer

Mit einem solchen Führungsteam und einer 3 km langen neuen Kupferanomalie in einem der heißesten Rohstoffmärkte der Welt, stellt sich nur noch eine Frage:

Wie lange bleibt Vizsla Copper unter dem Radar?

Fazit: Die Stars alignen sich für Kupfer - und für Vizsla

Kupfer flirtet mit Allzeithochs

Trump-Zölle fördern Kanada als sicheren Versorger

BC erlebt eine Investitionswelle

Vizsla entdeckt neue Kupferzonen bei Poplar

Die Bewertung liegt um 90% unter vergleichbaren Unternehmen

Kupfer steht im Mittelpunkt der nächsten Energie- und Datenrevolution.

Vizsla Copper könnte mittendrin sein.



WKN: A3DZZR | Symbol: 97E0 (Frankfurt) | TSX-V: VCU

