Am morgigen Mittwoch (12. November) wird Bayer die Zahlen zum dritten Quartal 2025 vorlegen. Der Leverkusener Traditionskonzern dürfte erneut währungsseitig ausgebremst worden sein. DER AKTIONÄR zeigt auf, was der Kapitalmarkt vom DAX-Unternehmen erwartet und worauf der Fokus der Anleger liegen wird.Analysten erwarten für das dritte Quartal im Durchschnitt einen Rückgang des Konzernumsatzes um 2,4 Prozent auf 9,7 Milliarden Euro, wobei negative Wechselkurseffekte belastet haben dürften. Das um Sondereffekte ...

