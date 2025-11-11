Die Anteilscheine des Ludwigshafener Chemieriesen BASF pendeln bereits seit mehreren Wochen seitwärts. Und geht es nach den Experten des Analysehauses Jefferies, so dürfte sich diese Entwicklung noch weitere Wochen und Monate hinziehen. Denn nach Ansicht von deren Analyst Chris Counihan ist der DAX-Titel auf dem aktuellen Kursniveau fair bewertet.So hat er nun in einer heute veröffentlichten Studie das Kursziel für die BASF-Papiere von 45,00 auf 43,00 Euro verringert. Sein Anlagevotum bestätigte ...

