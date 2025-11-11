EQS-News: Calisen Group / Schlagwort(e): Joint Venture/Produkteinführung

Calisen baut Partnerschaft mit Octopus Energy im Bereich Smart Metering aus und beruft Claus Fest zum Geschäftsführer der Calisen Deutschland GmbH



11.11.2025 / 08:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Calisen und Energy Metering Germany, der Messstellenbetreiber von Octopus Energy in Deutschland, beschleunigen durch die neue Partnerschaft den Rollout der Smart-Meter-Infrastruktur in Deutschland

Investment in Höhe von 100 Millionen Euro unterstützt die schnelle Einführung von 250.000 kostenfreien intelligenten Messsystemen (iMSys)

Claus Fest kommt von EnBW zu Calisen und führt künftig die Calisen Deutschland GmbH STUTTGART, Germany, 11. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Calisen Group ("Calisen"), führender Anbieter intelligenter Messsysteme in Großbritannien, hat heute den Start ihrer Aktivitäten in Deutschland bekannt gegeben: Das Unternehmen hat seine erste internationale Partnerschaft mit Energy Metering Germany (EMG) geschlossen, um die Einführung intelligenter Messsysteme in deutschen Haushalten voranzutreiben. EMG ist der wettbewerbliche Messstellenbetreiber (wMSB) des Ökostromversorgers Octopus Energy. Intelligente Messsysteme gelten als entscheidender Baustein für eine erfolgreiche Energiewende in Deutschland. Im Zusammenhang mit der Bekanntgabe der neuen Partnerschaft wurde Claus Fest zum Geschäftsführer der Calisen Deutschland GmbH berufen. Claus Fest kommt von EnBW, einem der größten Energieversorger Deutschlands, wo er in den letzten Jahren sowohl im B2C- als auch im B2B-Umfeld tätig war. Als Leiter des Bereichs Energiegeschäft und -beschaffung war er unter anderem für das Portfoliomanagement der B2C-Marken als auch für die Entwicklung und Vermarktung diverser B2B-Produkte verantwortlich. Bei Calisen wird er die neue Partnerschaft mit Energy Metering Germany begleiten und die Verbreitung von Smart Meters in Deutschland weiter vorantreiben. Fest verfügt über 25 Jahre umfassende Erfahrung in der deutschen Energiewirtschaft und fundierte Fachkenntnisse in der Entwicklung und der Vermarktung innovativer Produkte im Bereich Smart Energy & Messstellenvertrieb sowie Regulatorik. Darüber hinaus bringt er ein starkes Netzwerk innerhalb der deutschen Energielandschaft inklusive Erfahrung in der Verbands- und Gremienarbeit ein. Im Rahmen des neuen, wegweisenden Meter Services Agreement (MSA) mit Energy Metering plant Calisen, bis zu 100 Millionen Euro in intelligente Messsysteme hierzulande zu investieren. Sie sind eine wichtige Voraussetzung für die Integration erneuerbarer Energien und innovativer Tarifmodelle wie etwa dynamische Tarife. Darüber hinaus helfen sie Endkunden, eine bessere Übersicht und Kontrolle über ihren Energieverbrauch zu erlangen und sind Voraussetzung für eine Vielzahl weiterer Produkte für die Umsetzung einer erfolgreichen Energiewende in Deutschland. Damit können sie zur Stabilisierung des gesamten Energiesystems beitragen. Die neue Partnerschaft folgt auf den erfolgreichen Abschluss eines Pilotprojekts, das Calisen und EMG im Februar 2025 gestartet haben und in dessen Rahmen bis heute rund 10.000 intelligente Messsysteme in Deutschland installiert wurden. Mit dem heute bekannt gegebenen Investmentvolumen setzten die Partner einen neuen Standard in der Zusammenarbeit zwischen Messstellenbetreibern (MPO) und Meter Asset Providern (MAPs). Das MSA-Rahmenwerk der Kooperationspartner soll im Einklang mit einem sich weiterentwickelnden deutschen Markt als Blaupause für künftige Vereinbarungen dienen. Im Vereinigten Königreich ist Calisen der größte Meter Asset Provider und ein Full-Service-Unternehmen für Messdienstleistungen, das eine Reihe von Energieversorgern, darunter Octopus Energy UK, unterstützt. Das Unternehmen war Vorreiter bei der Entwicklung von MAP-Dienstleistungen im Vereinigten Königreich und bringt umfassende operative und investmentbezogene Fachkenntnisse in den deutschen Markt mit. Catherine O'Kelly, CEO von Calisen, sagte: "Wir sind überzeugt, dass wir mit unserem Investment in Deutschland den Verbrauchern echte Vorteile verschaffen können: Es wird ihnen ermöglichen, ihre Stromrechnungen zu senken und auf emissionsarme Technologien wie Solarenergie und Elektrofahrzeuge umzusteigen. Die Partnerschaft mit Energy Metering Germany steht für Innovation und eine zügige Weiterentwicklung der Nachfrageseite des deutschen Energiemarkts. Die intelligenten Messsysteme, die wir im Rahmen unseres Partnerschaftsmodells bereitstellen, bei dem wir die Finanzierung und Installation übernehmen, ermöglichen Verbrauchern einen schnellen und einfachen Zugang zu diesem für eine erfolgreiche Energiewende wichtigen Instrument. In Großbritannien, wo Calisen mittlerweile der führende Anbieter von intelligenten Messsystemen ist, haben wir bereits gesehen, wie auf Budgets und Bedürfnisse der Kunden zugeschnittene Angebote den dortigen Energiemarkt revolutioniert haben. Dies hat zu großen Fortschritten bei der Demokratisierung der Energieversorgung geführt. Britische Kunden können heute ihre eigene Solarenergie einspeisen und sogar ihr Elektrofahrzeug als Energiequelle und Speichermedium für das Netz nutzen. Zudem können sie ihre Stromrechnungen senken, indem sie über flexible "Time-of-Use"-Tarife von schwankenden Großhandelspreisen profitieren. Da jeder Markt aber seine eigene Dynamik hat, ist es uns wichtig, dass wir vor Ort jeweils ein eigenes Team aufbauen. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir Claus Fest als Geschäftsführer von Calisen in Deutschland gewinnen konnten." Merlind Schatz, Geschäftsführerin von Energy Metering, ergänzte: "Die Unterstützung von Calisen ist ein echter Vertrauensbeweis in den deutschen Rollout. Jetzt liegt es an uns, Smart Meter schnell und effizient in möglichst viele Haushalte zu bringen. Sie sind das Herzstück einer digitalen, flexiblen Energielandschaft und essentiell für die Integration erneuerbarer Energien. MAP-Agreements helfen uns als Messstellenbetreiber, aber die größten Gewinner sind die Verbraucherinnen und Verbraucher - eine klassische Win-Win-Situation." Claus Fest, Geschäftsführer der Calisen Deutschland GmbH, fügte hinzu: "Wir sehen ein enormes Potenzial, die Energiewende am deutschen Markt zu beschleunigen. Deshalb bauen wir vor Ort ein Team auf, um diesen Wandel aktiv zu unterstützen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Energy Metering und auf die deutschlandweite Einführung von intelligenten Messsystemen. Durch die Partnerschaft mit EMG zeigen wir, dass Smart Metering ein investierbares Asset ist und erschließen privates Kapital, das für die Erreichung der erforderlichen Größe und Geschwindigkeit des Rollouts von Smart Metern unerlässlich ist." Durch die Nutzung maßgeschneiderter MAP-Dienstleistungen ist Calisen in Zusammenarbeit mit EMG nun in der Lage, seinen Kunden echten Mehrwert zu bieten und sich gleichzeitig auf Innovation und umfassenden Service zu konzentrieren. Die neue Partnerschaft stärkt nicht nur die strategische Beziehung, sondern auch das gemeinsame Engagement für eine intelligentere und nachhaltigere Energiezukunft in Deutschland. Über die Calisen Group: Intelligente Energie für alle Die Calisen Group Holdings Limited ("Calisen") ist seit über 20 Jahren im Bereich Modernisierung intelligenter Messsysteme tätig und hat ihren Ursprung im Vereinigten Königreich. Calisen ist in dieser Zeit erheblich gewachsen und heute der führende Eigentümer und Betreiber von essenziellen Energieinfrastruktur-Assets mit rund 15 Millionen Messsystemen in über 40% der britischen Haushalte. Ziel von Calisen ist es, einen Beitrag zur Digitalisierung der Energie- und Wassersysteme zu leisten, um diese effizienter und umweltfreundlicher zu machen. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 1.500 Mitarbeitende, die landesweit intelligente Messsysteme installieren und hat Standorte in Manchester, Wigan, London, Market Harborough und Portsmouth. 