Das britische Unternehmen kooperiert mit Energy Metering Germany, dem wettbewerblichen Messstellenbetreiber von Octopus Energy. Die Leitung von Calisen Deutschland übernimmt der frühere EnBW-Manager Claus Fest. Der Anbieter intelligenter Messsysteme Calisen Group mit Hauptsitz in Manchester meldet den offiziellen Start seiner Aktivitäten in Deutschland. Wie in Großbritannien kooperiert Calisen hierbei mit dem Öko-Energieversorger Octopus Energy, genauer: mit dessen Tochterunternehmen, dem wettbewerblichen Messstellenbetreiber Energy Metering Germany (EMG). Claus Fest, zuvor Leiter des Bereichs ...

