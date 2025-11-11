Zürich - Am Devisenmarkt haben sich die Kurse am Dienstagmorgen kaum bewegt. Die weiteren Fortschritte in den Verhandlungen um den US-Haushalt wirkten sich somit kaum aus. Das Euro/Franken-Paar wird mit Kursen von 0,9299 nur knapp unter der Marke von 0,93 Franken gehandelt. Am Vorabend hatte es ganz leicht darüber notiert. Auch das Dollar/Franken-Paar bewegt sich kaum von der Stelle. Am frühen Dienstag wurden 0,8042 nach 0,8048 am Vorabend bezahlt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...