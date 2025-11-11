Das Start-up Doyam will die Impedanzspektroskopie nutzen, um den Lade- und Alterungszustand von stationären Lithium-Ionen-Batterien genau zu bestimmen. Das soll deren Betrieb optimieren und die Lebensdauer verlängern. Das Gründungsvorhaben Doyam am Institut für Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen (IMAB) der Technischen Universität Braunschweig erhält für zwei Jahre eine Förderung über insgesamt knapp eine Million Euro durch den Exist Forschungstransfer des Bundesministeriums für Wirtschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver