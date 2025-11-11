EQS-News: BayWa AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

BayWa AG schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab



11.11.2025 / 08:21 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NOT FOR DISTRIBUTION, PUBLICATION OR RELEASE, EITHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR TO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH DISTRIBUTION, PUBLICATION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. OTHER RESTRICTIONS ARE APPLICABLE. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THIS PRESS RELEASE. BayWa AG schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab München, 11. November 2025 - Die BayWa AG (die "Gesellschaft", Börsenticker: BYW6, ISIN: DE0005194062, WKN: 519406) hat die am 24. Oktober 2025 bekannt gegebene Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. In der zweiten Tranche wurden insgesamt 27.460.578 neue, auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der Gesellschaft ("Neue Aktien") in der Bezugsfrist vom 28. Oktober 2025 bis zum 10. November 2025 (jeweils einschließlich) im Bezugsverhältnis von 1:2, d. h. eine bestehende Aktie berechtigt den Inhaber, zwei neue Aktien zu zeichnen, zum Bezugspreis von EUR 2,79 je Neuer Aktie ("Bezugspreis") nach den Bedingungen und Bestimmungen des im Bundesanzeiger veröffentlichten Bezugsangebots ("Bezugsangebot") angeboten. Die Kapitalerhöhung war darauf ausgerichtet, einen Bruttoemissionserlös von mindestens EUR 150,0 Millionen und bis zu EUR 201,6 Millionen zu erzielen. Insgesamt wurden aus beiden Tranchen, einschließlich der Rump-Platzierung, rund EUR 179 Millionen erlöst. Dies entspricht einer Gesamtzeichnungsquote von rund 89%. Die Ankeraktionäre Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs-Aktiengesellschaft (BRB) und Raiffeisen Agrar Invest AG (RAI) hatten sich zudem im Zuge ihrer Back-Stop-Verpflichtung Neue Aktien von bis zu EUR 25 Millionen übernehmen, um einen Bruttoemissionserlös der Gesellschaft von zumindest EUR 150 Millionen aus beiden Tranchen zu gewährleisten. Aufgrund der guten Nachfrage des Bezugsangebots wird eine Übernahme aus der Back-Stop-Verpflichtung nicht erforderlich sein. Damit wurde das Angebot erfolgreich beendet. ] Die zweite Tranche der Kapitalerhöhung bedarf zu ihrer Wirksamkeit noch der Eintragung in das Handelsregister, deren Anmeldung voraussichtlich am oder um den 13. November 2025 erfolgen wird. Das Grundkapital der Gesellschaft wird sich somit von derzeit 80.934.591 Aktien um 19.396.178 Aktien auf 100.330.769 Aktien erhöhen. Die Lieferung der neuen Aktien aus der zweiten Tranche gegen Zahlung des Bezugs- bzw. Platzierungspreises wird voraussichtlich ebenfalls am 18. November 2025 erfolgen. Die Notierungsaufnahme der Neuen Aktien aus den beiden Tranchen der Kapitalerhöhung, d.h. für gesamt 64.199.046 Neue Aktien, am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und am Regulierten Markt der Börse München erfolgt voraussichtlich am oder um den 18. November 2025. Die Transaktion wurde von der Baader Bank AG als alleiniger Globaler Coordinator begleitet.

Wichtiger Hinweis Diese Mitteilung dient ausschließlich der Einhaltung der anwendbaren Offenlegungspflichten und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren der BayWa AG dar. Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder einer anderen Jurisdiktion, in der die Verbreitung, Freigabe oder Veröffentlichung eingeschränkt oder untersagt ist, veröffentlicht, verbreitet oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft (die Wertpapiere) in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Jurisdiktion dar. Die Verbreitung dieser Mitteilung in Jurisdiktionen ist möglicherweise gesetzlichen Beschränkungen unterworfen, und Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung gelangen, sollten sich daher über solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die wertpapierrechtlichen Vorschriften der betreffenden Jurisdiktion darstellen. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und den geltenden staatlichen oder lokalen Wertpapiergesetzen vor oder Angebot oder Verkauf erfolgen in einer Transaktion, die diesen nicht unterliegt. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten stattfinden. Diese Mitteilung dient der Information und stellt keinen Prospekt im Sinne der Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129, in der jeweils gültigen Fassung) (die Prospektverordnung) dar. Das öffentliche Angebot bestimmter Wertpapiere in Deutschland erfolgt erst nach Veröffentlichung, mittels und auf der Grundlage des durch die BaFin gebilligten Prospekts der Gesellschaft. Anleger sollten eine Entscheidung zur Zeichnung oder zum Kauf von in dieser Mitteilung bezeichneten Wertpapieren ausschließlich auf der Grundlage von Informationen treffen, die in dem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot zu veröffentlichenden Prospekt zum Angebot (zusammen mit etwaigen Änderungsfassungen oder Nachträgen) enthalten sind, und sie sollten den Prospekt (zusammen mit etwaigen Änderungsfassungen oder Nachträgen) lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, damit sie sich vollumfänglich über die mit einer Entscheidung zur Anlage in die Wertpapiere verbundenen möglichen Risiken und Vorteile im Klaren sind. Kontakt:

Josko Radeljic, BayWa AG

Head of Investor Relations

Tel: +49 (0) 89 9222 3887

E-Mail:josko.radeljic@baywa.de





