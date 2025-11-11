Der Online-Arzneimittelversender Redcare Pharmacy hat einen neuen Finanzvorstand gefunden. Hendrik Krampe wird das Ressort von Jasper Eenhorst zum 01. Dezember übernehmen, der aus dem Vorstand ausgeschieden ist, "um neue berufliche Chancen zu ergreifen". Darüber hinaus gibt die UBS ihre Verkaufsempfehlung auf.Doch zunächst ein Blick auf den neuen CFO Krampe: Laut einer Pressemitteilung vom Montagabend verfüge der Manager über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im Finanzmanagement schnell wachsender ...

