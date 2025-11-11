DJ United Internet steigert Umsatz - Ausblick bestätigt ohne Sedo

DOW JONES--United Internet hat in den ersten neun Monaten Umsatz, operativen Gewinn und Gewinn je Aktie im fortgeführten Geschäft leicht gesteigert. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen laut Mitteilung, beschränkt diese aber nun auf das fortgeführte Geschäft. Der Geschäftsbereich Sedo sei von der Tochtergesellschaft Ionos zum Verkauf gestellt worden und werde nun als nicht fortgeführter Geschäftsbereich bilanziert.

Den Angaben zufolge steigerte United Internet die wichtigste Kenngröße, den operativen Gewinn EBITDA im fortgeführten Geschäft, um rund 2 Prozent auf 966,4 Millionen Euro vom vergleichbaren Vorjahreswert von 948,1 Millionen.

Vor Steuern und Zinsen sank der Gewinn um gut 11 Prozent, unter anderem wegen einer höheren Abschreibung auf Investitionen als im Vorjahr.

Der Umsatz stieg um 1,4 Prozent auf 4,5 Milliarden vom vergleichbaren Vorjahreswert von 4,44 Milliarden.

Je Aktie stieg der Gewinn auf 0,75 Euro vom vergleichbaren Vorjahreswert von 0,72 Euro.

Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen nun im fortgeführten Geschäft einen Umsatz von 6,05 (Vorjahr vergleichbar 5,99) Milliarden Euro anstatt 6,45 Milliarden.

Das EBITDA im fortgeführten Geschäft soll bei 1,3 (Vorjahr vergleichbar 1,25) Milliarden Euro landen anstatt bei den zuvor angepeilten 1,35 Milliarden.

Die Bar-Investitionen sieht der Konzern nun bei 750 Millionen Euro anstatt 800 (Vorjahr 774,6) Millionen.

